1夜2搶 高雄「夜宵大盜」2小時就逮

2019-02-26 07:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今天破獲「夜宵大盜」，專挑吃夜宵民眾、遊客下手行搶，今天凌晨連續在鼓山、新興區犯案，其中被搶的印尼遊客損失5000元台幣、30萬印尼盾、手機等財物，新興、鼓山分局立刻組成專案小組，2個小時內破案，逮捕涉案40歲陳嫌。

警方指出，今天凌晨0時13分許，印尼籍被害人NURHAYATI（36歲），在六合夜市內準備吃烤生蠔時，突遭1名歹徒騎乘黑色重機車搶走放置桌上的藍色手提包，裡面有護照、台幣5000元、外幣、信用卡、手機及身分證件，歹徒身穿藍色夾克、白色長褲，得手後騎乘機車沿六合路東往西方向逃逸。

無獨有偶，警方稍早也通報出現機車搶匪，原來歹徒先在鼓山區慶豐街上，行搶坐在小吃店前路邊吃宵夜的女子皮包，得手後飛車鑽進巷弄內逃逸。

警方組成專案小組，調閱該嫌逃逸方向沿線監視器畫面，並在三民區自立陸橋上尋獲被害人的手提包，隨即通知鑑識人員採證，通知被害人一同確認包包內損失的財物，警方終於在新興區南台路9巷口，調閱到犯嫌作案的車牌號碼，以車追人鎖定陳嫌（40歲），隨後與鼓山分局循線查獲陳姓犯嫌到案。

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警方表示，為因應與日俱增的旅遊人潮，共同維護即將經濟起飛中的高雄，在夜間時段特別將各所警力組合巡邏，在六合夜市、愛河沿岸等熱門觀光景點執行小區域重點巡邏，維護外國旅客旅遊安全品質並豎立高雄觀光之城口碑。

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