酒駕再修法嚴懲 法務部：美國曾以二級謀殺罪起訴

2019-02-25 09:59

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行「酒駕現況與修法方向」專題報告，交通部重申酒駕零容忍，立法院已初審通過修法，再提高酒駕罰鍰、拒絕酒測加重罰鍰、沒入車輛、同車乘客連坐處罰、累犯加掛特殊車牌、被害人懲罰性賠償金請求權等。

交通部長林佳龍表示，酒駕防制向來是交通部重點施政工作，持續抑制酒駕行為，道路交通安全講習增加講習時數、增加生命教育、實地參訪等課程，以及轉介有飲酒問題的駕駛人至衛福部進行輔導，並透過道安體系加強教育宣導。

他指出，近年酒駕肇事屢屢發生憾事，酒駕違規案件雖呈現下降趨勢，但仍居高不下，交通部酒駕零容忍，任何有助於嚇阻酒駕行為的修法，全力支持。

交通部書面報告指出，102年修正「道路交通管理處罰條例」，汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處1.5萬至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年；若因肇事致人死傷，則吊銷駕照且終身不得考領。營業大客車駕駛人酒駕則直接吊銷駕照。

交通部指出，若於5年內2次以上酒駕累犯、或拒絕接受酒測，直接處以9萬元罰鍰，並吊銷駕照，3年內不得再考領，嚴格對累犯者予以加重處罰；同時配合修正「道路交通安全規則」，吐氣酒精濃度達0.15mg/L以上者，即屬酒駕。

交通部路政司長陳文瑞表示，觀察近5年酒駕事故30天內死、傷人數，近年均呈現下降趨勢，顯見加重罰則並擴大取締執法後，對於酒駕有其嚇阻效用；不過，根據近年酒駕累犯統計，再犯人數約占總人數的2成，件數更近4成。

他指出，106年初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，提高最低罰鍰額度與累犯加重處罰，如有致人重傷或死亡，立刻沒入車輛並吊銷駕照；新增處罰同車乘客、酒駕累犯加掛特殊識別車牌，以及被害人得請求懲罰性賠償金。

至於立委多次要求制訂酒駕專章，陳文瑞說，交通部已請法務部、警政署與相關單位盤點酒駕現行罰則，並研商酒駕專章可行性，去年底完成書面報告。就實務面雖不會有執行困難，但就法制體例，仍難專門以刑法或處罰條例設立專章。

陳文瑞解釋，處罰條例規範僅限於道路範圍，處罰對象為汽、機車與慢車，但刑法規範範圍不限於道路，且包含汽車以外動力交通工具，倘若移至處罰條例，主管機關將由法務部變為交通部，交通部並無能量承擔未來刑事犯罪預防政策。

針對外界建議裝設「酒精鎖」，陳文瑞表示，101年至106年間曾多次討論，但有欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹與欠缺機車酒精鎖問題，法務部近期將開會研商，若提出相關方案，將針對酒精鎖議題討論可行性。

法務部次長蔡碧仲表示，各國法令中，美國加州曾有定罪紀錄，被告曾經書面表示酒駕造成生命危險，再犯將以「二級謀殺罪」起訴，與國人認知酒精濃度導致無法安全駕駛卻開車，形同殺人，刑法遏阻犯罪，各國不乏其例，我國刑法致人於死判處3至10年有期徒刑，不符需求，法務部積極研議再提高刑度。

他說，車輛加裝酒精鎖，將與各部會開會研討具體措施，酒駕肇事成為社會問題，錦屏刑法單一首段無法完全遏阻，多元解決方式包含酒癮介除，各部會資源方能有效根除酒駕社會問題。

警政署交通組長王鳳輝表示，酒駕取締不遺餘力，107年酒駕肇事死亡人數100人，105年102人、106年87人，3年間均有將近百人，但近10年死傷有減少趨勢，逐年遞減。每年取締案件均超過10萬件，並約有6萬件移送法辦。

他指出，喝酒不開車觀念仍須加強，任何有助於遏阻酒駕行為，修法加重罰則或其他可行方案，警政署均樂觀其成，警方每月規劃2次全國同步酒駕勤務，並要求各機關針對轄區容易酒駕肇事時段與路段加強執法，每季統計取締數據。

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