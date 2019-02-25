虐死人丟包醫院 3嫌涉傷害致死罪起訴

2019-02-25 09:42

〔記者錢利忠／台北報導〕去年10月30日凌晨，42歲男子張大偉遭人凌虐致死棄於馬偕醫院，3名嫌犯落網後被法辦，3人訊後被羈押禁見，台北地檢署今天依傷害致死罪將3人起訴。

被起訴的3嫌分別為21歲蕭恩傑、26歲石尉廷、24歲林庚緯，3人到案後供稱，因張大偉誣賴有人A錢引起口角所致，但檢警查出張男在外有2000萬元債務，不排除疑因討債不成，將張男痛毆致死。

石尉廷、蕭恩傑承認拿鐵椅傷人，辯稱死者在石尉廷經營的賭場當主管，當天石、蕭及張姓死者3人在賭場玩撲克牌大老二，因張男賭輸1萬多元才引爆衝突，張男被打趴在地後，才指示林男開車將張男送醫，林男也因此被另依藏匿人犯罪起訴。

檢方勘查張男的相驗報告，發現張男的四肢及臉部都有皮肉傷，但傷勢應不至於致死，此外張男有心臟相關疾病，認定他的死因為創傷導致心臟病發；因此認為並無殺人的犯意，依傷害致死罪起訴。

檢警調查，張大偉在去年10月30日凌晨1點多，遭人凌虐毆打，塞入休旅車後車廂，先載到慶生醫院被拒，轉赴台北馬偕醫院急診室外棄置，趁亂駕車離去；警方根據車籍資料與監視器畫面追查，逮捕石尉廷等3人。

北院裁定指出，蕭男等人將張男載至馬偕醫院時，蕭恩傑刻意填寫假姓名，事後眾人任意停置使用的車輛，改搭計程車逃匿，並丟棄行動電話後，再相約到律師事務所會面，3人說詞一致都說將張男送到醫院時，張男還有生命跡象，但這與醫生的訪談筆錄顯然不同，法官因此認定3男有滅證、相互勾串之舉，裁定羈押禁見至今。（10:06更新）

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