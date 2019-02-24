配合度太高有鬼？載人妻吃宵夜未果先進警局

2019-02-24 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子前晚開車搭載人妻外出吃宵夜，途中怠速停路旁聊天被警方攔查，賴男主動拿出一瓶K毒交付想交差了事，但如此的高配合度反引起警方懷疑，果然又在車內查獲一百多公克的毒咖啡包，他否認販賣辯稱一次購買多量又多樣，吸食方便且比較便宜，但警方對其說詞高度存疑，深入查證中。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚帶班執行加強取締酒駕勤務，巡經西屯區環中路時發現一輛自小客引擎未熄火怠速停放路旁攔查，結果車窗一搖下一股濃濃刺鼻的K味隨即竄出，立即要求26歲的賴姓駕駛及19歲的李姓女乘客下車接受盤查。

此時賴男主動拿出一瓶K他命毒品（7.39公克）交付警方想交差了事，但警方見他神情緊張，眼神閃爍，且如此的高配合度顯然有違常理起疑，抱著鍥而不捨的精神果然在車內發現一個黑色包包，內有K他命毒品7包（17.21公克）、毒品咖啡包19包（169.34公克），經當場以毒品試劑初篩檢測後，均呈現毒品陽性反應。

員警詢問為何攜帶大量多樣毒品，賴男辯稱單純供自己吸食，是先前利用通訊軟體向一名男子購買的，因為一次購買多量又多樣，除吸食方便也比較便宜，否認有販賣行為，而李女是友入的妻子，當時係順道搭載李女外出吃宵夜，沒想到僅停靠路旁聊天就被警方攔查，連同車內毒品一併露餡。

警方對賴男供詞持保留態度，高度懷疑他涉嫌販賣，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源及流向，至於李女則採尿送驗，一旦呈毒品反應再進一步究責。

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