2/23 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-02-23 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月23日）開獎的第108000047期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由新北市中和區景新街320號1樓的聚寶商行、台中市南屯區三義里河南路四段248號1樓的佰禾彩券行開出；而第108000016期大福彩與第108000047期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000016期大福彩中獎號碼為「07、13、21、22、23、24、25，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎。每注可得25萬元；參獎共61注中獎，每注可得4000元；肆獎共1223注中獎，每注可得400元；普獎共9604注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第108000047期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、11、12、15、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共316注中獎，每注可得500元；肆獎共3418注中獎，每注可得100元。

第108000047期今彩539中獎號碼為「04、14、19、26、35」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共251注中獎，每注可得2萬元；參獎共6566注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8801注中獎，每注可得50元。

第108000047期39樂合彩中獎號碼為「04、14、19、26、35」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6553注中獎，每注可得1125元。

第108000047期3星彩中獎號碼為「429」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000047期4星彩中獎號碼為「0443」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/