失業男在高美濕地失蹤…疑拍到遺體 退潮卻找不到

2019-02-23 18:01

〔記者歐素美／台中報導〕47歲蔡姓男子疑罹患憂鬱症想不開，跑到高美濕地跳海自殺，家屬昨天（23日）向清水分局高美派出所報警，台中港務警察總隊、台中港務消防隊、海巡署、清水分局及台中市九一九救難協會連續兩天出動搜索，九一九救難協會還出動空拍機搜尋，今天中午一度在高美濕地拍到疑似已罹難、漂浮在海面上的蔡男，可惜因漲退潮，警消隨後出動搜尋，至今未尋獲。

台中港務警察總隊說，蔡男疑因罹患憂鬰症，加上失業，一時想不開，22日凌晨開車到高美濕地，將車停在環港北路的18號風車附近停車場後即失去蹤影，家屬昨天下午向警方報案，相關單位即出動搜尋，惜未尋獲。

台中市九一九救難協會今天持續到場協助搜尋，並出動空拍機，接近中午時，疑似拍到浮在海面上、已明顯死亡的蔡男，但當時漲潮，台中港務消防隊等搜救人員等退潮後入海搜尋，到天黑仍未發現，疑似蔡男的遺體被潮水捲到其他地方，明天將持續搜索。

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