刺青師吸毒多年手顫抖 生意變差很後悔

2019-02-23 16:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉警方日前接獲通報，47歲陳姓刺青師涉嫌吸毒，昨天前往陳某住處搜索，查獲改造手槍、掌心雷手槍及改造子彈，還查獲安非他命吸食器；陳某被逮時，雙手因吸毒不斷顫抖，更表示因吸毒導致生意一落千丈，悔不當初。

水上警分局日前接獲「反毒通報網」通報，陳姓刺青師疑似吸毒，昨早持搜索票到水上鄉陳某住處搜索，當場查獲改造手槍1把、掌心雷手槍1把、槍管1支、改造手槍子彈12顆、掌心雷手槍子彈3顆、已擊發彈殼1個、釘槍底火25顆、安非他命吸食器1組及玻璃球吸食器2個等，廁所內還疑似有毒品被沖入馬桶。

警方調查，陳某吸食毒品多年，雙手疑因此不斷顫抖，連臉都雙頰凹陷；他供稱自己從14歲就學刺青，還得過刺青比賽優勝等獎項，但吸毒後染上毒癮，近年來刺青生意很差；他說，身體因吸毒變差，被警方逮捕，反而有如釋重負的感覺，警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將他移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/