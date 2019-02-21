違停引注意遭查獲毒品槍彈 4男1女全被帶回警局

2019-02-21 22:07

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名林姓男子開車載著4名友人出遊，昨晚回到永康原想找間日租套房休息，將車輛違停在巷口，卻引起警方注意，當員警上前盤查時，其中一名黃姓男子竟想趁機開車逃逸，所幸被員警攔阻，事後警方在車上查獲海洛因注射針筒、改造手槍、彈匣及子彈等，全案訊後依法送辦。

永康警分局永信派出所所長李志賢與警員張碩峯昨晚執行取締酒駕專案勤務時，發現一輛自小客車違停在巷口，上前查看，但駕駛座及副駕駛座竟都無人，只有後座3名乘客，此時，在外徘徊的黃男遇見警方盤查，供稱因要租日租套房讓大家休息，駕駛已經進去接洽。

孰料，黃男卻想趁員警不注意時，企圖上車逃逸，員警及時攔阻壓制，所長李志賢立即調派支援警力，同時，瞥見車內副駕駛座下置物盒處竟有把已上膛的改造手槍、海洛因注射針筒等，李志賢大聲喝斥詢問「槍枝是誰的」，卻沒人要承認。

正當警方要將5人帶回調查時，李志賢注意到黃男眼神不斷飄向他處，懷疑其另藏違禁品，走向其注視的地方查看，果然再發現彈匣及子彈。

訊後，4男1女因共同持有海洛因注射針筒（內含海洛因毒品）、改造手槍、彈匣及子彈，黃男尿液初篩呈現第一級毒品海洛因陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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