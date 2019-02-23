毒友先後被逮相見歡？他要是知道內情恐吐血

2019-02-23 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名男子因吸毒相識，因為這個共同「興趣」成為好友，警方日前在超商前先逮捕一人時，研判另一人應也在附近，正思索如何突破心防，未料他先加碼爆料，「有一位朋友就我所知也有在用。」果然5分鐘後就在鄰近公園發現對方，兩人警所內相見歡，但看在警方眼裡實在是五味雜陳。

台中市第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、員警林煥庭、柏宗憲當天在轄內超商巡簽時，見一名獨坐超商前喝飲料的男子，看到員警後眼神游移一臉心虛，員警直覺有異上前盤查後發現，45歲王男不但是毒品人口，還是日前緝獲的41歲洪姓毒嫌好友，難怪十分眼熟。

王男在員警曉以大義後，主動交出藏放隨身菸盒內的一小包安毒坦承持有施用，警方此時研判，王、洪二人經常連袂出門形影不離，確信洪男應該就在附近，正思索如何突破王男心防，未料不等警方開口王男就加碼爆料「有一位朋友就我所知也有在用。」

然警方擔心王男向洪男通風報姓將王男先帶返所內，再返回現場尋找洪男，最後不出員警所料，5分鐘後就在附近公園發現正在放空的洪男，也在其身上菸盒查獲一小包安毒帶回偵辦時，在派出所相見歡的2人，忍不住脫口問道：「你怎麼也在這裡？」

王男供稱，3年前感情工作都不順利，在友人介紹染上毒癮，之後因緣際會認識洪男，2人因為有吸毒這個共同興趣又很有話聊，久而久之焦不離孟，孟不離焦成為好友；警方調查發現，二人持有毒品雖不是向同一藥頭購買，但將毒品藏放菸盒的位置卻相當有默契，讓警方迅速一箭雙鵰，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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