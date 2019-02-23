看報應徵「遊戲試玩員」 掛名「會計」卻成詐騙車手

2019-02-23 15:31

〔記者陳薏云／台北報導〕誤入詐騙成車手！新北市刑大去年11月獲報，有民眾看登報應徵「遊戲試玩員」，電話應徵卻落入詐騙集團陷阱，詐團以公司還在籌備為由，趁機洗腦民眾先加入公司擔任會計員，並進行替公司申請信貸，將贓款匯入民眾戶頭，後要求將錢交付於詐騙集團，還要求民眾簽訂保密條款，說的煞有其事，警方循線逮捕兩名車手，依法送辦。

警方分別於今年1月及2月在台中市將收取贓款的30歲連姓男子和28歲廖姓男子逮捕到案，追查發現連、廖2嫌先是看到報紙求職欄，徵求「遊戲試玩員」的徵才廣告，經連絡，對方以辦公室還沒建設完畢、再藉口是否對其他兼差有興趣等話術設套行騙，反而落入詐騙集團做為收取贓款的下游車手。

連、廖嫌二人供稱，該集團宣稱以日薪1500元至1800元不等酬勞兼差工作，使連、廖2嫌同意擔任詐騙集團所稱的「公司會計助理」，詐騙集團先是以審核信貸金額要提供兩人銀行帳戶，以便製作金錢流通紀錄，並簽保密條款及切結條款等話術，使連、廖兩人陷於錯誤，將名下帳戶提供給對方並配合對方將匯入自己戶頭之款項提領一空後繳交給該集團收取贓款成員，殊不知已遭詐騙集團利用當下游車手，提領該集團向不特定被害人騙取的詐騙贓款。

2人落網後，強調對所經手金竟是詐騙贓款一事均表示並不知情，但已明顯涉及詐欺罪嫌。警方訊後日前仍依詐欺罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大大隊長黃建榮呼籲，詐騙集團為躲避警方追緝，以申辦小額信貸及兼差等話術，招募不知情收取贓款成員，俟警察機關通知後，才警覺自己遭詐騙集團利用身陷法網，後續還要面對司法訴訟及被害人民事賠償等，除了持續提醒民眾若接獲親友以其他電話請求借款之來電，應先仔細查證以免受騙，並善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢外，另提醒民眾要多加提防沒有利用正常聯繫管道申請信用貸款及不需面試應徵之求職資訊，以免受到詐騙集團利用而不自知。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/