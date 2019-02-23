僅國中畢業 無照密醫替人看牙50年

2019-02-23 12:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局刑事警察大隊與苗栗縣政府衛生局，接獲民眾檢舉，指頭份市68歲的嚴姓密醫對外宣傳可替人治療齒疾，苗栗檢方指揮警方前往查緝；警方查出，嚴翁僅國中畢業，並無牙醫師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，就充當牙醫，違法看診長達50年。

嚴姓密醫坦承未有醫師執照涉嫌替人看診，今天依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌送辦。

警方於密醫診療間搜索時發現，診療間十分簡陋、燈光昏黃，藥品及相關器具擺放凌亂，且無合格的高壓消毒器，並發現上百份民眾診療紀錄，記載病症及收費紀錄，查扣大批上齒模等物。

經深入追查，嚴姓密醫僅國中畢業，不但沒有牙醫師執照，也沒有齒模師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，就充當牙醫執業，嚴翁是透過友人四處宣揚替人治療齒疾，遭人向警方及苗栗縣衛生局檢舉、搜證而查獲。

苗栗縣衛生局表示，嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒器，相關器材僅靠消毒藥水及紫光燈消毒，對於B肝、C肝等多種病毒並無法澈底殺菌，容易透過醫療過程中的血液及傷口感染，且治療牙疾過程有可能引發出血不止或其他併發症，呼籲民眾要找具合格醫師執照且有健保之診所治療，以免危害健康。

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