「累犯一律加重本刑」違憲 法務部擬修為「得」加重

2019-02-23 00:19

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官釋字775號出爐，主修刑法的法務部特地派員至司法院聆聽解釋文，因內容繁雜，一度誤認48條全部違憲，累犯均不能加重處罰，茲事體大，後經院、部高層溝通，才釐清只有「累犯一律加重最低本刑違憲」，法務部鬆了一口氣，擬加碼修成「得」加重來通盤解套。

刑法第48條規定，受徒刑執行完畢5年內故意再犯有期徒刑者，為累犯，加重本刑至二分之一，亦即「應」加重，法官沒有裁量空間，解釋文一出，法官未來可對犯罪情節輕微的累犯者，判最低本刑，無須強制加重。

法務部肯定大法官沒有推翻累犯加重處罰的規定，指本規定還是有存在的必要性，將在2年內請刑法研修小組推出修正案；據悉，法務部擬把「應」加重改為「得」加重，不論樓地板或天花板，給予法官更大的裁量空間。

「得」的意思是，法官可在綜合評擬累犯者後，決定要不要加重，比起「應」加重更有彈性，不過，這個裁量輕重的準則與要件，則待後續立法形成。

至於刑法48條與刑訴法477條被宣告即日失效，法務部回應，已通令各地檢執行科「妥適處理」，如已有累犯未加重之案，欲向法院聲請更定其刑，立刻撤銷，若到了法院但尚未裁定，法官就會予以駁回。

司改會執行長陳雨凡認同修法把累犯當成加重處罰要件，惟法官也可視情節裁量不加重；台灣司法人權進步協會理事長何俊英也認同改成「得」加重，至於未來法官漏判累犯，檢察官無法聲請更定其刑補正，他則認為可讓法官更加謹慎，若仍凸槌，司法院應建立一套評鑑機制。

法務部統計，近10年在監人數多維持在5萬5000人上下，其中符合累犯定義者高達3萬餘人，排名前三的罪名分為毒品、酒駕、竊盜，且男性約為女性的12倍。

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