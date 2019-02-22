累犯不分情節一律加重其刑 大法官宣告違憲

2019-02-22 16:43

〔記者吳政峰／台北報導〕

刑法第47條規定5年內再犯有期徒刑的累犯者，應加重本刑至二分之一，同法48條及刑事訴訟法477條則規定，若法官判決確定後才發現是累犯，檢察官得聲請改裁定「更定其刑」加重，大法官22日對此做出775號解釋，宣告以上3條法令部分違憲，並限相關機關2年內修法，期間法官審案時應依本解釋作成判決。

大法官指出，聲請釋憲的5名受刑人即日起可持本解釋，請求檢察總長提起非常上訴，至於先前已經確定的案件，則不在救濟範圍內。

大法官進行違憲審查後認為，不分累犯情節就對被告一律加重一半本刑，致所其受刑罰超過所應負擔罪責，恐讓憲法第8條保障的人身自由遭受過苛侵害，牴觸憲法23條的比例原則。

大法官解釋，法官對科刑有裁量權，如果認為被告犯行輕微，本可判最低本刑，卻因為刑法47條的累犯加重規定，法官被迫一定要加重最低本刑，最少1個月，最多至二分之一，這部分有違比例原則。

舉例來說，一名被告前若犯下公共危險罪，被判2月徒刑，執行完畢5年內，又因無故逾教召令，違反妨害兵役治罪條例，情節輕微，法官本可判最低本刑2月，卻因累犯的加重處罰規定，不得不判到3月。釋字775號出來後，法官就可判累犯被告最低本刑，不用再加重了。

大法官強調，48條只有在最低本刑部分違憲，其餘部分仍合憲，亦即不是判最低本刑的累犯，仍應加重其刑至二分之一，就算加重後高於法定刑上限也沒有違憲。

另外，刑法48條規定裁判確定後才發現是累犯者，檢察官可依刑訴法447條向最後判決法院聲請裁定更定其刑，可加重改判其刑至二分之一，大法官認為這與憲法「一事不再理」原則有違，兩法令即日起失其效力。

換言之，法官判決時若「凸槌」，漏查被告是累犯而未加重刑期，事後發現，檢察官原可聲請更定其刑，要求法官改判加重補救，但因這攸關一行為被判刑兩次，且越判越重，大法官認為違反一事不再理原則，因而宣告違憲，即日起失效，未來法官的失誤將不讓被告承擔。

本案源於高雄地院合議庭法官陳松檀、曾永宗、任森銓，及彰化地院法官陳德池、台北地院法官吳志強、5名累犯受刑人認為，「刑法」第47條規定累犯一律加重一半本刑，恐違「憲法」上的罪刑相當（比例）、平等、法律明確性等原則，因而聲請大法官釋憲。

大法官為了釐清學理與各國現狀，特地於上月15日邀集司法院、法務部、專家學者及聲請釋憲的3位法官到憲法法庭說明，司法院認為累犯加重刑期有時候會突破法定刑上限，有違罪刑相當原則；法務部則認為累犯加重條文設計是立法技術問題，非憲法層級概念，且美、法、德、日等國均有類似立法，無違憲問題。

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