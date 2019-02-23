驚！逾8成民眾質疑法官公正性 司改團體這樣建議…

2019-02-23 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕中正大學犯罪研究中心22日公布「107年全年度，全台灣司法與犯罪防制滿意度調查報告」，有高達80.9％的民眾對法官審理案件的公正性仍抱持嚴重質疑，對司法改革成效不滿意，對此，台灣司法人權進步協會理事長何俊英研判，主因在於部分法官判決背離人民情感，或沒有建立「法律之前人人平等」的同一標準，才讓民眾難以信賴。

何俊英說，少數法官對該重判的輕判，該羈押的縱放，過於拘泥法條而和社會脫節，判決理由也無法說服社會，終釀成整體司法信任度的不佳；此外，法官開庭的訴訟指揮除了效率，更應注重當事人的情感，給予時間充分陳述，而且不宜用過於艱澀的法律語言，如此較能服眾。

何俊英指出，近來判決除對弱勢寬容，還出現對社經地位較高者較為嚴苛的趨勢，兩極化的法律見解恐讓標準不一，民眾無所適從，建議法官恪守「我心如秤，不能為人作輕重」之立場。

司改會執行長陳雨凡則認為，民調結果可能會受調查當下的社會事件影響，若出現犯行與罪責不成比例的案件，滿意度自然低落，因此不宜妄下評論；至於司改滿意度，則和過去一年的司改法案均為組織法制面，而非民眾期待的汰除不適任司法官有關。

陳雨凡說，司法信任度的背後因素複雜，但民眾常忽略一個司法案件可能橫跨衛生福利部、內政部或其他部會，如果要提高信任度，必須跨院部整合，並且以庶民語言不斷和外界溝通，才能拉近距離；司改法案的推行，則應以制度性法案搭配人民期待的法案，策略性的併行推出較有感。

司法院祕書長呂太郎回應，未看到問卷調查的題目，很難對此回應，不過，根據司法院針對有在法庭活動的律師與當事人所做的調查，這些人對法官的信賴度都不錯，且有越來越好的趨勢，有異於中正大學的結果。

呂太郎研判，社會可能有判重刑以維護治安的渴望，但法官是人權保障的重要防線，審案時必須基於公正客觀與無罪推定角度，才能讓案件獲得合理裁判。

至於人民對司改無感，呂太郎則說，目前如：憲法訴訟法、刑事訴訟法、勞動事件法、大法庭制度等司改法案均已通過，距離實施尚有一段時間，而施行後到人民有感又須一段時間，因此現在就做司改民調有點過早。

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