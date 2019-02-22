倫敦富商寄來「愛的禮物」 婦人上銀行得知真相哭哭

2019-02-22 09:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕新北40歲單身張姓婦人，在網路交友平台上遇到自稱是住在英國倫敦的華裔富商James（詹姆士），在對方不斷噓寒問暖的溫情攻勢下，相信是真愛，對方還謊稱在情人節前夕時寄一個「愛的包裹」，但卡在桃園機場，需要張婦繳交1400美元滯納金才能提取。幸保七總隊駐台灣銀行板橋分行員警及時發現才制止。

警方表示，詐騙集團是盜用臉書上一名英國倫敦的華裔富商James（詹姆士）的照片，隨後隨機在FB上挑選單身婦人的帳號作交友連結，只要有人回應，便不斷以甜言蜜語進行溫柔攻勢，一旦取得信任，便以結婚交友為前提誆騙。

張女就是掉入愛情的陷阱，詐騙集團份子以情人節送禮物表達愛意為理由，騙稱寄了一個包裹來台灣給她。還說這個包裹內裝有價值數萬美金的名錶、珠寶、手飾、還有數萬美金的現金。但因故卡在台灣桃園機場，必須要再繳交1400美元的運費，才能領取。

被愛情沖昏頭的張婦，立即在2月20日下午1時，跑到台銀板橋分行辦理匯款，但因她不斷低頭滑手機，引起行員梁智勝的注意，通報派駐的保七員警汪士強、龔建瑞、陳瑞弘、鄧豐育等人上前關心瞭解。但婦人仍堅稱她所愛的富商及禮物都是真的，絕對沒有問題。

同一時間內，詐騙集團還假稱是「假貨運公司」，不斷利用手機對張婦洗腦和控制，當對方再度打網路電話促催張婦匯款時，保七員警索幸直接自張婦拿過電話，要求對方提供相關單位聯絡電話，詐騙集團偽裝的貨運小姐反而緊張的說不出來，亂掰一通，但所編的手機號碼還多一碼。

此外，警方與台銀人員在進一步查證和勸阻中，指出富商在英國倫敦，禮物卡在桃園機場，卻要匯款運費到泰國，一切根本就不合理，張婦才恍然大悟是一場交友詐騙，一面感謝警方的幫忙，卻又傷心的離開。

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