婦搭復康巴士輪椅翻覆撞頭不治…家屬告司機 再控醫院卸責

2019-02-21 18:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院委外復康巴士黃姓司機，上月22日在載送羅姓婦人的過程，疑似未依規定繫好固定帶，導致輪椅兩度傾倒翻覆，羅婦頭部重創，送醫搶救20餘天後不治死亡。羅婦女兒對司機提出業務過失致死告訴，20日並在臉書PO文怒控新竹分院卸責。

檢警調查，1月22日上午8點左右，復康巴士黃姓司機從羅婦住家接送她到醫院時，原規定應繫4條輪椅固定帶，但黃男僅繫2條就開車，行駛過程中因固定帶脫鉤，輪椅兩度翻覆傾倒，羅婦頭部重摔在地，最後因腦部受傷宣告不治。黃男則向檢警說，公司告訴他僅需綁2條固定帶，事發後才告知他要綁4條才合格。

台北榮總新竹分院說，針對委外復康巴士台祥公司，在載送羅婦至該院日照中心途中，發生輪椅固定不良，導致傷及頭部顱內出血的交通意外事件，院方當下緊急將羅婦送往急診、安排手術等，未料羅婦仍搶救無效；對此，院方除了派代表偕同到靈前上香及關懷探視家屬，2月底也將出席調解會議。

羅婦女兒在臉書貼文說，事故後，母親仍在病房昏迷時，為尋求司法協助，她向醫院申請「診斷證明書」，院方卻詳載母親與事故無關的病史，「讓保險公司理賠產生爭議」，並質疑醫德；此外，她據聞當事司機已被解僱，但院方卻正準備與出事的業者締結新約？她質疑「這是否意味者醫院與業者另一波『河蟹』的結果，就是讓司機成為唯一的代罪羔羊」？

台北榮總新竹分院說，院方與台祥公司的契約至今年4月30日止，後續將採公開招標方式委外。發生事故後，院方立即責成台祥公司，強化載送輪椅車輛駕駛的教育訓練；並考量黃姓司機的生計，由廠商加強監督執業。

另外，台北榮總新竹分院依相關規定開立「診斷證明書」，於「病名」欄位填註病患完整的病症名稱，供檢方相驗屍體參用。

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