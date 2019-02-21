穩鵬號喋血案已救出12人 6外籍船員落海下落不明

2019-02-21 16:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕穩鵬號昨天凌晨發生喋血案後救援行動持續至今，漁業署表示，目前已救起12名人員，包含3名台灣人，搜救工作持續進行，目前6人下落不明。

「穩鵬」號鮪釣漁船於昨天凌晨1點44分，在印度洋公海發生菲律賓籍船員械鬥喋血案，漁業署指出，目前了解昨天凌晨菲律賓籍大副因船員管教問題，持刀砍殺船員，當場2名外籍船員，1名菲律賓籍和1名印尼籍重傷死亡，並有11名船員被趕下船落海。

漁業署表示，經我國漁船「鴻福88號」、「上豐3號」等2艘友船及其他相關單位之通力合作，「鴻福88號」漁船昨天先救起5名外籍船員，包含4名菲律賓籍，和1名印尼籍，「鴻福88號」及「上豐3號」今天再救起7名人員，合計目前已救起12名「穩鵬」號漁船人員，其中包含該船船長陳振茂、輪機長高信光及我國籍觀察員楊文斌，另有6名外籍船員落海，生死不明。

漁業署副署長林國平說，船長3人原本被拘禁機艙，找到機會逃出機艙，跳海後游泳到附近海域被經過漁船救起。

漁業署表示，「穩鵬號」漁船上尚有該名行兇的菲律賓籍船員及3名受傷外籍船員，相關救援工作持續進行，將與國家搜救指揮中心及外交部等單位保持聯繫，以提供必要之協助。

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