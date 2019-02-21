2女相揪逛夜市 竟連偷3攤彩券

2019-02-21 14:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕汪、陳姓女子相約逛夜市，卻佯裝購買彩券，由陳把風讓汪下手行竊刮刮樂，分贓後解散，未料汪女食髓知味，獨自竊取第3攤時失風被捕。

左營警分局調查，28歲汪女與24陳女19日夜間相約逛瑞豐夜市，9時前往一家彩券購買刮刮樂，一開始2人有付錢購買，後來汪女趁攤商未注意竊取彩券並放入背包，陳女目睹後未制止，還幫忙把風，並故技重施竊取第二家彩券攤商得逞。

2女將刮刮樂拿到鼓山區南屏路彩券行刮出獎項，中獎彩金有4900元，汪女分得2600元，陳女有2300元，汪女及陳女2人分贓完後解散，但汪女20日凌晨0時又折返瑞豐夜市，在第三家攤商竊取彩券失手。

警方獲報偵辦，在汪女的背包內查獲200元面額10張、100元20張及500元5張的刮刮樂，人贓俱獲依竊盜罪嫌送辦，陳女則於20日10時到案說明後函送。

汪女應訊時供稱臨時起意竊取攤商的彩券，並未約陳女共同竊取彩券，陳女說雖知道竊盜是不對的行為，但看到好友竊取彩券才幫忙把風。

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