台南「維冠大樓」震災倒塌害死115命 建商和建築師判刑5年定讞

2019-02-21 14:46

〔記者張文川／台北報導〕2016年南台大地震「維冠大樓」倒塌案，造成115人死亡、104人輕重傷，維冠大樓負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴、設計部經理洪仙汗、大合鑽探結構技師鄭東旭等5人，被控「業務過失傷害致死罪」，法院一、二審都判5人各5年有期徒刑、各併科最高罰金9萬元；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

受災戶曾主張應依殺人罪來起訴維冠大樓案，不過檢察官仍依業務過失傷害致死罪嫌起訴，此罪的最高刑度就是5年。

二審判決後，僅林明輝未上訴，其餘4人皆上訴三審。張魁寶主張已逾追訴權時效；鄭進貴主張他不曾參與維冠大樓建案設計、討論，沒有過失；洪仙汗主張他只是依林明輝的指示完成「非結構」內容的電腦繪圖工作，與本案沒有相當因果關係，也沒過失；鄭東旭主張維冠大樓倒塌原因，應是源於後續變更設計，以及施工問題所致，與他設計的結構設計沒關係。

但最高法院認為，美濃地震發生於2016年2月6日，檢察官同年4月6日起訴，追訴時效沒逾期；二審對於張魁寶、鄭進貴、洪仙汗、鄭東旭各自業務上的過失，以及其過失與被害人死亡間的因果關係，已詳述說明，沒有違反經驗、論理、證據等法則，也未違反比例原則，二審判決沒違誤，駁回上訴確定。

民事求償方面，部分受災戶與家屬、消基會、法扶會、地檢署已陸續各向林明輝等5人提起民事求償官司，累計約87億7500萬，訴訟審理中。

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