恐怖！基隆去年交通事故致8死、461傷

2019-02-21 11:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局統計去年發生交通事故意外比例攀升，其中肇事原因以「違規穿越道路」、「穿越道路未注意左右來車」居多。本月18日又發生兩名長者因違規穿越馬路案件。為宣導行人正確交通安全觀念，基隆市警三分局交通組陸續前往轄內國中、小宣導，希望從小扎根，也讓學童們將宣導資訊帶回去告訴長輩們，提醒他們注意交通安全。

警方統計，基隆每年交通事故案件平均約有近萬件，且呈現逐年增多趨勢；其中2018年行人交通事故共造成8人死亡、461人受傷，較前一年死亡人數增加1人（+14.3％）、受傷增加75人（+19.4％），

基隆市警察局第三分局特別請有上百場演講經驗的交通組長李文雄，前往轄區內國中、小進行宣導，透過播放實際車禍事故案例影片宣教的方式，讓參與活動的師生感受到震撼、加深記憶，落實紮根教育，強化法治觀念，希望透過學生反向改變家中長輩（阿公、阿嬤）不良違規行為，培養「知法、守法、減速、停讓」之交安觀念，期望能減少車禍發生。

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