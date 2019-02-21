韓國瑜交代？酒吧業者控警施壓關店 警方回應「胡扯」

2019-02-21 11:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名經營酒吧的林姓女子因不滿屢被警方臨檢，今意圖跳樓自殺被勸回，並點名市長韓國瑜交代，新興警分局偵查隊長王春生今受訪霸氣回應胡扯，不可能由市長下令，他強調，警方不會因業者情緒性發言改變，仍會堅定司法立場，要求業者完成改善。

林姓女子今凌晨於鳳山區1棟住宅大樓15樓頂陽台，意圖跳樓輕生，鳳山警消人員獲報後，趕往現場拉起封鎖線及鋪設氣墊，找來丈夫、兒子勸說約2小時，以繩索協助林女返回大樓，才化解這場危機。

林女與警消對峙過程中，點名是市長韓國瑜交代的，讓她開的店經營不下去，不過新興警分局偵查隊長王春生今受訪霸氣回應胡扯，不可能由市長下令。

王春生表示，林女於新興區經營1家酒吧，本月12日發生1起街頭暴力事件，甚至開車衝撞人，警方依照轄區治理及治安權責，將該店列為治安顧慮場所，從本月12日迄今已臨檢23次，18日仍於店內查獲容留未成年少女。

王春生指出，警方強調依規定裁處，無關市府下命令，也無要她關門情事，警方基於轄區治理原則，根據治安狀況規劃臨檢，他強調該店不只一次發生治安事件，不會因業者的情緒性發言改變做法，仍會堅定司法立場，只要業者不改善，仍會依此強度臨檢取締，直到業者確實改善完成。

王春生指出，該店近期除了發生鬥毆等街頭暴力事件，也查獲容留未成年少女疑似坐檯陪酒，只要這些違規、違法事件，業者仍不改善完成，警方不會停止臨檢。

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