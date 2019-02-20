積欠土地增值稅5.6億 這間學校曾遭查封拍賣

2019-02-20 22:46

〔記者陳恩惠／台北報導〕新竹市矽谷中小學因積欠5億6300萬元的土地增值稅及罰金，2013年11月7日遭到法務部行政執行署新竹分署查封校地、校舍及鄰近社區道路約45000平方公尺土地（約13612坪）；5筆土地及1棟建築物，經多次流標，2016年1月14日由「康橋學校財團法人」出價3億4590萬元購得，目前已成為康橋國際學校新竹校區。

主打雙語教學、位於著名開發案「國家藝術園區」旁的矽谷中小學，多年前因接受鄭姓地主以「土地登記名義」捐贈新竹市明湖段70筆土地，建商以土地供學校使用為由，向國稅局申請免徵土地增值稅約1億7711萬元。

但國稅局勘查發現，當初受贈土地未做教育用途，反而變成社區道路、停車格、住戶花台與庭園造景，還設警衛管制出入，於是通知新竹市教育處派員檢查，確認校方未按捐贈目的使用土地，由稅務局向校方要求補徵土地增值稅並裁處罰鍰，校方不服提訴訟。

最高行政法院2013年判決矽谷學校敗訴確定，竹市稅務局當年8月移送行政執行署新竹分署執行，校方無力分期繳納，新竹分署依法查封學校連同校地、校舍、受贈的70筆土地，在校地上釘立70幅查封公告。

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