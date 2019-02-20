網球名將謝政鵬女友遭公車撞斃 家屬悲痛返回傷心地招魂

2019-02-20 18:14

［記者陳恩惠／台北報導］網球名將謝政鵬就讀文化大學二年級的女友張恒綿，昨天傍晚在學校門口遭右轉公車撞斃，在國外經商的張父昨天深夜返國，一下機就接到噩耗，上午到醫院與檢警相驗遺體，下午張家親友則在禮儀公司的安排下，重返陽明山上，在張女出事地點前進行招魂儀式，擲筊第二次才獲允跟隨著神主牌位離開；張父難過地表示，已經打電話告訴謝政鵬這個不幸的消息，謝則在聽筒的另一端久久不語。

張女的父親是台商，他表示平常多在印尼經商，2個女兒和妻子同住北投，並經營一加盟連鎖眼鏡行，張父說「案發當時在飛回台灣的路上，沒想到一下飛機就接到長女車禍死亡的噩耗」，他難過地說，昨天是元宵節，女兒與妻子相約要外出用餐慶元宵，沒想到一出校門竟然會發生悲劇。

今天下午的招魂儀式，過程簡單隆重，張女的父親、舅舅和妹妹，以及2名閨密前往招魂，法師以妹妹的口吻說「恭請姊姊（張恒綿）三魂七魄到神主牌位，在此同時，也請姊姊（張恒綿）的大體前往第二殯儀館安處，也向土地公燒香祈求接應姊姊（張恒綿）的魂魄跟隨他們回家休息」然後以硬幣擲筊，直到第二次才獲得聖筊。

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