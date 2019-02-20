「穩鵬號」海上喋血 台灣與澳洲船隻已抵達救援

2019-02-20 16:52

〔記者簡惠茹、陳彥廷、呂伊萱／綜合報導〕台灣漁船穩鵬號今天發生海上喋血案，今天下午3點多附近船隻展開救援，漁業署副署長林國平表示，台灣漁船鴻福88號和一艘澳洲商船已經接觸到穩鵬號，正在救出船長、船員，待救援工作告一段落就能了解船上情形。

漁業署表示，穩鵬號在今天凌晨1點44分於距印度洋上非洲島國模里西斯東北方1582浬的公海上發生菲律賓籍船員持刀械鬥，目前疑似有1名外籍船員死亡，並有部分船員被趕下船落海，確切落海人數不明。

漁業署指出，監控中心接獲前述喋血案通報後，立即請外交部、海巡署及國家搜救指揮中心洽請模里西斯等鄰近國家搜救單位前往救援，並聯繫案發地點附近我國籍「鴻福88號」漁船與附近1艘澳洲籍商船前往搜救。「穩鵬號」漁船正在海上漂流，距離斯里蘭卡約1000浬（距離模里西斯1500浬），而該船船東人正在模里西斯。

漁業署副署長林國平指出，今天下午3點左右，台灣漁船和澳洲商船已經接觸到穩鵬號，目前正在進行救援行動，穩鵬號船上詳細人員情況待救援結束後就能明朗。

漁業署指出，「穩鵬」號漁船是前往印度洋海域作業的鮪釣船，船全長37.5公尺、船噸位255噸，船上包括台籍人士共有3名，包含船長陳振茂、輪機長高信光，和1名台籍觀察員楊文斌，另還有10名菲律賓籍船員和11名印尼籍船員，合計24名船員。

船長、輪機長及2船員傳平安反鎖室內

目前據悉，共船長、輪機長及2名菲律賓籍船員平安反鎖在室內。不過，漁業署所派出的觀察員至今仍無法確認其安危，令人感到憂心。（17:26更新）

相關新聞請見

東港「穩鵬號」菲籍漁工械鬥1死1傷 我官員也在船上...

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/