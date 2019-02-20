險！2女1男漲潮受困大安沙洲 3勇士持繩下水救回

2019-02-20 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大安區大安海水浴場（濱海樂園）南園，今天上午驚傳民眾受困沙洲案件，3名年輕人（2女1男），今天上午於距離岸邊400公尺的沙洲戲水，卻因海水漲潮，無法循著原路程返回岸邊，海水不斷上漲，3人有溺水之虞，嚇得趕緊向消防局與警方求救，2名海巡署人員與1位當地居民，持長捲繩下水，將3人用繩子引導上岸，當時海水深度已達成年人脖子，過程有驚無險，3人僅受驚嚇無大礙。

消防局是在上午10時12分接獲受困沙洲通報，當地派出所員警說，警方可以在岸邊目視3人，但因海水上漲而難以靠近，需要消防局等單位協助，消防救難人員在10時22分抵達岸邊，同一時間，海巡署也派遣新式橡皮艇救援中，另外，亦有2名海巡人員與1位當地居民，熟悉這處海域狀況，也擅長游泳，3人持長捲繩下水，將3人引導上岸，經救護人員檢傷，3人並無不適，不需要送醫。

受困3人分別是來自台中市北屯區的陳姓少女（17歲）、來自神岡區的李姓女子（23歲），以及來自南投縣埔里的洪姓男子（18歲），今天上午去戲水，卻是愈走愈遠，走至距離400公尺的沙洲處，卻沒想到漲潮，海水逐漸上漲，3人看不到海水下面的底部，擔心誤入海溝或坑動深處，又見海水已經從膝蓋逐漸上漲至腰間，有溺水的危險，3人又不敢繼續走回去，趕緊打電話求救。

先抵達的員警，可以見到3人，但無交通工具可接近，此時，1位居民與2名海巡人員自願下水，他們研判海水雖已上漲，但尚未到達滿潮階段，他們熟悉這處海域，如果代領3人避開坑洞海溝，應可安全徒步返回。

這3人很快抵達受困者位置，繩索另一端綁在岸邊，將受困3人引導到岸邊脫險，此時，海水深度已達成年人脖子，受困3人無大礙，直接驅車返家。

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