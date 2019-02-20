遭公車撞死文大女學生 疑為網球國手謝政鵬女友

2019-02-20 00:04

〔記者鄭景議／台北報導〕文化大學運動與健康促進學系二年級的女學生張恒綿，今天傍晚5時，在學校附近格致路與愛富二街路口，要走斑馬線過馬路時，不幸遭到大都會紅5公車撞上，當場被捲入車底，送醫後不治，警方不排除公車駕駛是因遭A柱擋住視線而釀禍，確切肇事原因尚待進一步調查，而從張女臉書來看，其男友疑是網球國手謝政鵬。

20歲張女面容姣好、身材苗條，本身是舞蹈好手，從臉書相關內容，她與知名網球女將謝淑薇的弟弟謝政鵬有多張合照，兩人看似關係密切，至於是否為情侶，則因謝政鵬目前人在法國比賽，無法獲得證實。

警方調查，涉嫌肇事的62歲呂姓大都會紅5駕駛，從陽明山發車往來捷運劍潭站，今午呂從文化大學校內載客後，駛出校園想右轉格致路下山，當時時向號誌是閃黃燈，呂才剛從T字路口開出要右轉，右轉前還有停下來看一下是否有車經過，沒想到，才一右轉，沒注意到張女正好要過馬路，右前車頭直接撞上，張女被捲入車底，上半身遭輾，頭胸部受重傷，經送醫急救2個小時後不治。

張女的媽媽聞訊趕到醫院守候，聽聞女兒傷重不治，當場痛哭，久久無法平復，她向警方表示，不知道女兒怎麼會發生這樣的意外，希望警方一定要幫她查清楚。

呂姓司機向警方供稱，當時沒有看到女學生，直到撞上後，乘客驚呼並且提醒他，他才發現闖下大禍，趕忙下車查看，事後得知女學生死訊，十分懊悔，警方偵詢後，依業務過失致死罪，將司機移送法辦。

張女就讀文大運動與健康促進學系二年級，學校於這禮拜開學，張女剛放完寒假到校上課；而張女是舞蹈高手，國中時就曾代表學校參加全國民俗舞比賽得到優等，還是北投千榕舞蹈團的一員，臉書及IG上處處有謝政鵬的身影，去年2人還曾去情侶聖地高美濕地玩，並拍情侶牽手照，謝去年也在自己的臉書上感謝張為他慶生，並在貼文中以女朋友稱呼張女。

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