三度推坐輪椅同居人去撞路邊機車 狠心郎遭判刑

2019-02-19 19:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕桃園彭姓男子與行動不便的楊女同居已10多年，彭男推著輪椅跟楊女到新竹唱歌喝酒後，因細故在大街上爭吵，彭男明知她有心臟病，竟仍徒手毆打，並3度將輪椅推向路旁機車，致楊女從輪椅上摔落在地，送醫不治，新竹地院依過失致死罪判刑2月。

判決書指出，彭男與楊女同居於桃園市已有十多年，由於楊女無自由行動之能力，出入行動均須藉由彭男推行輪椅輔助。2016年8 月16日下午2 點多，彭男前往位於新竹市南門街一處卡拉OK唱歌喝酒後，推行楊女乘坐的輪椅欲前往新竹火車站搭車返回桃園，行經林森路時想起隨身包包遺留在卡拉OK店內，即前往店內拿取包包，竟放任輪椅滑行撞擊路旁障礙物。

好心路人見狀，推行楊女到一旁宮廟前，彭男返回時與楊女發生口角，彭男心生不滿，明知楊女有嚴重心臟疾病，才剛在當年6 月因急性冠心症及心臟衰竭在國軍桃園總醫院住院治療，本應注意避免其受有暴力對待、過量壓力或驚嚇，否則將使其心臟處於難以負荷狀態，導致心臟缺血或缺氧而有生命危險。

沒想到彭男不顧楊女身體特殊狀況，怒罵楊女並發生激烈爭吵，楊女因極為氣憤而欲以手將身體撐起，致其因冠狀動脈粥狀硬化造成急慢性心肌梗塞，導致心臟性休克。彭男渾然未覺，將她推至超商旁，徒手毆打，並3 度將楊女乘坐的輪椅推向停放路旁機車，致楊女自輪椅上摔落在地，經路人呼叫救護車緊急送往醫院急救，仍宣告不治死亡。經警調閱相關監視器畫面後，始查悉上情。

法官審酌彭男於審理時終能坦白承認犯行，態度良好；因酒後情緒失控致本件憾事發生，故依過失致死罪判刑2月，緩刑2年。

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