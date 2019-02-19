小年夜爭吵到派出所前 「東京著衣」創辦人臉書譏前夫

2019-02-19 15:03

〔記者鄭景議／台北報導〕知名女性服飾東京著衣創辦人周品均，與前夫鄭景太在小年夜時發生糾紛，還吵到派出所前引員警出來關心，周品均昨日在臉書貼文，諷前夫「過得比較不好的人，情緒總是會比較差嘛！」

周品均與前夫鄭景太曾共同創辦「東京著衣」，一時被譽為神仙眷侶，傳為佳話，不過2014年兩人離婚又發生財產糾紛，周就與「東京著衣」切割，自創品牌「Wstyle」；去年9月周還接受媒體訪問，當時稱前夫「不值得原諒」。

周品均昨在臉書表示：「小年夜發生的事。孩子的爸不願意送孩子回我家，硬是要送到派出所，搞得孩子莫名其妙得到警局去。而且下車即開始叫囂，還引來員警關心。上車後只想好好抱抱孩子，希望她未受驚嚇。過得比較不好的人，情緒總是會比較差嘛！可以理解哦！」

台北市潭美派出所警方則表示，當天兩人在派出所前爭吵，引起值班警員注意出外查看，只見鄭景太控周品均拿手機對著他錄影，但隨後兩人未多作說明就分別搭車離去，期間未發現不法情事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/