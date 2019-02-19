怪男3度「掏寶」給女高中生看 忘遮車牌這下慘了

2019-02-19 08:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕怪男就是要獻寶！

高市一名蔡姓男子騎車路過捷運鳳山西站，見一名女高中生獨自走在馬路上，竟3度追上前「掏寶」給女學生看，卻忘了遮車牌露餡，女學生嚇到花容失色，記下車號直奔警局報案，警方循線將他依法送辦。

蔡姓男子騎車經過捷運鳳山西站，發現一名清純女高中生，獨自一人徒步回家，一路緊追不捨1公里，過程中3度「掏寶」，嚇到花容失色。

女學生第一次嚇到，趕緊跑開不理他，沒想到蔡男不死心，竟然還騎車追上，一連緊追3次掏寶，嚇壞女學生快跑，機警記下男子車號，嚇到花容失色，直奔警局報案，警方根據女學生提供車號，鎖定蔡男（24歲）涉嫌重大，循線查獲他到案。

據了解，蔡男辯稱從大寮騎機車來鳳山，路過捷運鳳山西站因頻尿想上廁所，才會3度路邊小解，未注意到有女生，但一連3次路邊上廁所，實在有違常理，且女高中生指證歷歷，將他依公然猥褻罪嫌送辦。

警方呼籲民眾遇到可疑男子，可以手機撥打110報警，警方會立即到場協助，維護民眾生命財產安全。

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