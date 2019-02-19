一家燒炭悲劇 兩性專家：最大性器官在「兩耳之間」

2019-02-19 00:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中傳疑因夫妻失和，一家四口燒炭亡悲劇，行政院性平會委員黃瑞汝指出，年節時期最易讓生活不順者挫折感加倍，建議民眾若自覺「過不去」時，給自己一分鐘想一下，並且向外求助，「人生沒有過不去的難關」。

此外，黃瑞汝指出，很多家長自覺活不下去，選擇自我了斷時，甚至會想著帶子女一起走，問題是，小孩有自己的人權，即使是雙親都沒有權利決定孩子的未來，盼人權觀念早日落實，才能避免類似家長帶著子女一起死的悲劇一再發生。

黃瑞汝指出，從相關報導資料了解，該事件中的父親有情緒低落問題，加上農曆春節甫結束，年節常是各家庭團圓的時分，生活不順遂者遇年節時分對照團圓落差，挫折情緒容易與年節加乘，以致於更易有「過不去」的負面想法浮現。

黃瑞汝強調，民眾若自覺過不去，不是讓自己沈浸在負面情緒中，而是要想辦法走出去，打電話求援，向親友、政府機關求助，「沒有過不去的難關」，不要輕易放棄。

此外，據了解，女方家屬透露夫妻間疑因丈夫要求二次隆乳產生裂痕，黃瑞汝強調，女性長期遭物化，常以乳房大小視為性感象徵，也讓女性背負莫名壓力，她指出，性生活美滿與否絕對不是取消於乳房大小，若是兩情相悅，在相愛的前提下發生關係，就能相互體諒，也就是說觀念決定一切；她也特別呼籲，人類最大的性器官是在「兩耳之間」，絕不在雙峰之間。

此外，她也提醒女性若與另一半處於關係不睦甚至關係緊張時，務必多觀察對方，若發現對方有情緒不穩情況，少跟對方單獨想處，包括出遊或到人群較少的地方，若與對方碰面或互動，發現對方情緒激動時，儘量順著對方，切忌再言語刺激，設法讓對方情緒緩和或鬆懈時，再找機會離開，均能避免傷害發生。

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