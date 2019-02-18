台中一家4口燒炭亡 娘家姊爆「要我妹再次隆乳」

2019-02-18 20:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名32歲吳姓男子和34歲彭姓妻子，因近來感情不和談離婚，沒想到彭女昨天早上載著9歲的兒子和6歲的女兒前往找先生談離婚，卻疑似遭先生迷昏加工燒炭自殺，一家4口今早被發現時都已經沒有生命跡象，母子3人騎車赴約的最後身影今天曝光，彭女姊姊並說，吳男要妹妹2次隆乳，恐是造成2人離婚的最後一根稻草。

母子3人騎車赴約 最後身影曝光

吳男和彭女因近來感情不睦，兩人已經分居2個月，兩個分別就讀小三的兒子和幼兒園大班的女兒，過年後並和彭女回娘家住，彭女昨天早上接近9點時，載著子女外出，表示和先生約在太平921地震公園談離婚的事情，沒想到卻是死亡之約。

今天3人最後身影曝光，彭女娘家鄰居家中的監視器，拍到3人昨天早上8點57分左右從家中出發，畫面中可看到，彭女騎著電動機車載2人，妹妹坐在前面，哥哥則坐在後座，哥哥背上還揹著一塊蛇板，可見當時還興沖沖想到公園遊玩，沒想到從此一去不返。

彭女家人表示，兩人2009年結婚，原本感情不錯，平時和過年都會一起回娘家，不過今年過年吳男就沒到娘家。彭女的姊姊並說，兩人雖然沒有經濟上的問題，但是妹妹看不慣他工作態度不積極，尤其妹妹之前已經為了他隆乳1次，沒想到妹婿近來又要求她2次隆乳，讓妹妹無法接受，研判這可能是造成兩人離婚的最後一根稻草。

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