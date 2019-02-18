妻找夫談離婚疑遭綑綁燒炭亡 2年幼子女無辜陪葬

2019-02-18 13:45

首次上稿 12:21

更新時間 13:45

警方懷疑吳男不願離婚加工殺害妻小

〔記者陳建志／台中報導〕人倫悲劇！台中市一名32歲吳姓男子，和34歲彭姓妻子感情不和分居，沒想到昨天一大早彭女帶著年紀分別為9歲的兒子和6歲的女兒前往找先生談離婚，卻一去不復返，彭女家屬報案找人，沒想到今天早上，民眾在太平頭汴山區的北田路邊，發現一家4口坐在吳男父親的計程車內燒炭輕生，已經沒有生命跡象，警方並發現彭女雙手遭透明膠帶綑綁，懷疑是吳男不願離婚，加工狠心殺害妻小。

今天上午9點多，一位住在太平北田路的民眾發現住家附近的空地停了一輛計程車，因都沒人上下車，覺得奇怪上前察看，沒想到發現駕駛座和副駕駛躺了2個人，因門窗緊閉直覺是輕生趕緊報案。

員警和消防人員獲報趕至破窗搶救，發現除了吳姓男子坐在駕駛座，彭姓妻子躺在副駕駛座，後座還躺著9歲的兒子和6歲的女兒，4人都已經沒有生命跡象，警方並在車內發現炭盆，車外散落不明藥物，車內則發現未喝玩的飲料罐，是否妻小先被迷昏，有待警方進一步釐清，另外，警方更發現坐在副駕駛座的彭女雙手遭透明膠帶綑綁，懷疑遭加工殺害。

因夫妻兩人感情不和已經分居，彭女家屬向警方表示，彭女昨天早上9點多帶著兩個子女外出，說要去太平921地震公園碰面談離婚，沒想到後來音訊全無，家屬今天凌晨1點向警方報案找人，警方調閱監視器，發現昨天傍晚6點左右，吳男開著父親的計程車往頭汴山區，但手機定位最後出現在太平長龍路1段，但遲遲未找到人，沒想到今天早上傳來噩耗，為何會一家4口輕生？警方正在釐清中。

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