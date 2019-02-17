台南新化3車連環車禍 1歲半男童送醫不治

2019-02-17 22:20

〔記者萬于甄／台南報導〕又是酒駕！台南市新化區傍晚近6點時發生一起3車連環車禍，現場2輛自小客車車頭幾乎全毀，另一輛黑色自小客車衝出100公尺外的田裡，該車禍事故造成1名男童送醫時已無呼吸心跳，新化分院搶救一小時後仍不治，3名大人則輕傷送醫；警方初步調查，黑色自小客車駕駛酒測值竟高達1.27，目前已帶回警局，進一步釐清案情。

南市消防局今傍晚獲報新化區中正路、外環道發生一起車禍，趕緊派遣新市、南科、新化、永康等消防分隊前往救援，消防人員抵達現場時，發現藍色、白色自小客車車頭幾乎損毀，且藍車內有名婦人受困，而車上一名一歲半男童則先被爸爸抱出車外等待救援。

救護人員接手時，男童脖子有處明顯瘀青，已呈現OHCA狀態，救護人員緊急在車上電擊一次後送往新化分院搶救時，仍回天乏術；警消協助婦人脫困後，意識清楚，但腿部有骨折狀況，而白車駕駛及另輛自小客車駕駛也都輕傷送醫。

新化警方初判，白色自小客車與黑色自小客車疑行駛在新市往新化方向，2車先發生擦撞後，黑車衝入百公尺外的田裡，白車則噴到對向車道撞上藍色自小客車，撞擊力道相當猛烈；警方調查發現，黑車駕駛酒測值竟達1.27，已帶回警局進一度調查釐清車禍事故原因。

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