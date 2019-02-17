控「被離職」 李石增向林口長庚要錢

2019-02-17 18:36

〔記者溫于德／台北報導〕林口長庚醫院前年爆發急診醫師集體辭職事件，時任決策委員會主委兼主治醫師李石增事後自認「被離職」，憤而提告，確認雙方僱傭關係存在，並要求院方支付平均月薪122萬餘元，直到准許復職前一日止；但院方反駁，李石增當時已委請院內人員協助辦理離職手續，不須賠償。台北地院綜合各方證據認定，李石增確實曾委由他人代為在離職單上簽名等理由，駁回請求，可上訴。

前年6月底，位居國內急診量能龍頭的林口長庚爆發離職潮，李石增隔月開記者會解釋，事件導火線是因急診醫師排班勞逸不均，加上兩位急診主管邱德發、陳日昌涉嫌自急診系務基金捐款至「財團法人急重症醫療發展基金會」時，卻被發現有不正確發票流向情形，事後雖送往人事評議會委員會審查，但他建議，先做好急診改善，暫緩調查，然而，現任董事長王瑞慧卻指示「儘快處理」，最終導致人審會決議免職兩人，引發40餘位急診醫師集體請辭抗議，他成了代罪羔羊。

李石增事後對林口長庚提告，除請求確認雙方僱傭關係存在，也要求醫院應按月給付他平均月薪122萬餘元，起算期日為前年7月1日至准許他復職之前一日止。

全案開庭時李石增雖會到庭，但均委由律師重申，李石增從未主動請辭主治醫師職務，院方卻違法免職並停止在院內所有醫院職務，且王瑞慧堅持先懲處兩名主管，才會引發急診部醫師反彈並爆發離職風暴，同時否認授權徐姓秘書協助辦理自請辭職手續。

長庚委任律師則辯，雙方所簽的「委任契約」已載明「任一方均得隨時終止主治醫師聘僱關係」，且就院方所知，李石增確實委請徐姓秘書於前年7月3日辦理離職並生效力，可見雙方聘僱契約關係已終止。

法官審理後認為，李石增確實曾於前年7月26日訪談回憶中提及，「調離職申請書上『李石增』這三字是秘書（指徐姓外科助理）簽的，我請她做這個事情」，本案審理時卻不認帳，加上雙方簽署的確實是委任契約，依規定，當事人任何一方得隨時終止等理由，上月底判決李石增敗訴。

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