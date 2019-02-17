發生車禍反怪自來水公司施工標示不明 男子上訴求償被駁回

2019-02-17 13:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名楊姓男子2015年10月20日晚間行經台二線92.5公里處，往宜蘭方向時，為閃避同向靜止車輛，逆向行駛挨撞受傷。楊男認為是因為自來水公司在該處施工，事，未依規定放置警示物品，才害自己受傷，向水公司及施工單位求償，一審敗訴後，又再提上訴。基隆地方法院審理後認為，施工單位並無疏失，駁回楊男上訴。

楊男向法官表示，該路段為彎道地形，前方道路正在施工，但施工單位卻只有草率放幾支交通錐，沒有任何警示，且道路因施工回堵時，也沒有安排交通人員指揮交通，導致自己一過彎就看到靜止的大客車，為了閃避該車只好逆向行駛，才會發生車禍，要求施工的自來水公司及承包工程的公司，要負起賠償責任；修車費10萬元、精神慰撫金10萬元。

自來水公司則向法官指出，施工期間是由承包商負責該路段交通安全管制措施作業，人員也依施工說明書落實督導，不應該由公司負責賠償責任。

而承包商在審理時也向法官指稱，有依相關法令提出交通維持計畫書，且經相關單位審查核准，也均有依照交通安全法規規定及該交通維持計畫書設計、安排，爭議路段則有依規定設置告示牌、警告燈號、交通錐、爆閃紅藍色警示燈號、電動旗手及交通指揮人員，已符合相關交通法令及工程契約要求；楊男會發生車禍事故，是因車速太快，才會導致，與施工單位無關，請法官駁回上訴。

法官調閱楊男車上的行車紀錄器發現，沿途都有施工單位放置的告示牌及交通錐，均符合相關法令規定，認定施工單位並無疏失，駁回楊男上訴。

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