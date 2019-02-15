輪椅固定帶司機少繫2條 婦人搭復康巴士重摔2次死亡

2019-02-15 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣一名羅姓婦人日前搭乘復康巴士欲前往醫院洗腎，但車程中疑似黃姓司機疏忽，未依規定繫好輪椅的固定帶，導致羅婦到院前經歷2次摔傷，頭部重挫，最後經急救多天仍不治身亡。對此家屬認為司機有業務過失，決定對司機提出告訴。

綜合媒體報導，62歲的羅姓婦人因罹患糖尿病，需定期到醫院洗腎，然而1月22日她搭乘復康巴士準備去醫院時，黃姓司機卻未依規定將4條輪椅固定帶繫好，只繫了2條就開車，導致途中固定帶脫落、輪椅翻覆，羅姓婦人的頭部因此受到重擊。黃姓司機雖然當下立即將羅婦抱起並重新調整固定帶，但仍只繫了2條，使羅婦頭部之後又慘遭一次撞擊才抵達醫院。不幸的是，經過長達20多天的急救，羅婦最終仍宣告不治。

檢警相驗後初步判斷，羅婦死因是因腦部受到撞擊，造成中風阻塞腦幹，心跳、血壓急速下降身亡。對此，羅婦家屬不能接受，憤而對黃姓司機提出業務過失致死告訴。

不過黃姓司機則認為，當初公司告訴他「僅需綁2條固定帶」就好，直到事發後才又改口說「綁4條才合格」，公司既沒有做好相關的職業訓練，也沒有盡到告知的義務，反倒是他事發後天天去探望羅婦，已經盡了自己最大的努力。

目前醫院也已要求該承包的小客車租賃公司改善，並對廠商提出處分作業。

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