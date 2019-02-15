2/15 大樂透、春節大紅包、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：01、03、40、44、46、48，特別號：02。
49樂合彩：01、03、40、44、46、48。
春節大紅包：03、04、13、18、31、36、46、47、48。
雙贏彩：01、10、11、12、13、15、16、19、20、22、23、24。
今彩539：01、09、10、28、31。
39樂合彩：01、09、10、28、31。
3星彩：126。
4星彩：3553。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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春節大紅包開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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