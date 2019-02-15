馬勝吸金案第二波宣判 陳澄玄吸金2億判刑7年半

2019-02-15 15:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕馬勝金融集團打著美國掛牌公司關係企業招牌，成員開名車出入炫富，招攬投資，宣稱每月保證配息3至8%，吸金139億元，被害者逾千人，新北地院去年8月依違反銀行法等罪，判馬勝台灣區總裁張金素11年徒刑，併科罰金1億元、總裁特助賈翔傑9年徒刑，併科罰金5000萬元，今再判個人吸金2億餘元的另一主嫌陳澄玄，有期徒刑7年6月，併科罰金5千萬，可上訴。

檢調調查，2013年3月至2015年5月間，張金素等人宣稱，馬勝是美國皇家控股公司所屬關係企業，從事外匯、黃金交易平台等業務，在台灣各地甚至遠赴峇里島、澳門辦說明會，招攬會員投資1000至3萬美元不等金額，聲稱可月收3至8%配息，還有業務獎金，其實只是拿後金付前金，標準老鼠會模式。

案發後，陳澄玄逃至馬來西亞，2016年11月，調查局將他押解回台歸案，新北地檢署同年12月將他起訴。

判決指出，2013年間，陳澄玄在集團幹部陳子俊介紹下，加入馬勝集團，協助張金素等人於中部地區發展下線組織，在台中、新竹餐廳飯店舉辦開說明會，亦使用網路及通訊軟體群組發布訊息，鼓吹民眾投資馬勝集團，並多次帶團至馬來西亞及新加坡等地參加馬勝集團活動，藉此取信投資人，個人吸金高達2億2858萬餘元。。

法官痛批，陳澄玄等人貪圖私益，不顧法令禁制，與張金素等人利用馬勝集團制度設計的高額利潤，誘使民眾踴躍出資，最後卻血本無歸，吸金分別數額非微，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，因此判陳澄玄徒刑7年6月，其他中部地區幹部分別被判處1年8月至7年6月不等。

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