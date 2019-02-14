3年積欠36萬元租金討不回 7煞暗夜砸店被逮

2019-02-14 13:59

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區昌明街一間裝潢工程行，昨日凌晨2時許驚傳遭人砸店，41歲林姓負責人因在外積欠3年、約36萬的房租，昨日與人商討工程事宜時，店家突遭一群惡煞持高爾夫球桿、信號彈以及滅火器破壞，導致門口落地窗碎裂，一片狼藉，所幸未造成人員傷亡，新莊警方事後火速逮捕30歲章姓主嫌等7名涉案人。

警方調查，有公共危險前科的章男，多年前以每個月1萬2千元的店租，將該店面承租給林男開設工程行，未料，林男從3年前開始未繳店租，累積至今已積欠約36萬，讓章男心生不滿，去年11月，他帶人到工程行前撒冥紙討債，一行人事後還被警方逮捕送辦。

警方表示，昨凌晨2時許，林男在工程行內與人商討工程事宜時，大門玻璃突然碎裂，隨即看到7名惡煞持高爾夫球桿、滅火器站在店外叫囂：「到底還不還錢？」過程中甚至燃放信號彈，嚇得林男等人進房躲避，7人逞兇後隨即逃離現場，雖然未造成人員傷亡，但店家也被弄得一團亂。

新莊警方漏夜追查，當天多線逮捕章姓主嫌，以及22歲劉男、22歲官男、21歲李男等7人，偵訊時，章男坦承犯行，供稱不滿對方不繳房租才會教唆友人砸店洩憤，警方訊後依公共危險、恐嚇、毀損罪嫌將7人移送法辦。

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