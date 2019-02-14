疑串通外人掏空家產 霧峰林家掌門人怒告么兒

2019-02-14 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕霧峰林家是台灣五大家族之一，近來爆發家醜疑雲，週刊爆料，林家掌門人林博正之子林明洋疑向一名李姓富商借款2.5億元後還不出錢，轉向林博正求援。林博正原承諾替兒子還債，後來卻認為兒子為了掏空家產，串通外人偽造債務，氣得反口不認帳，還對林明洋及李姓富商提告詐欺。

根據《壹週刊》報導，霧峰林家後代明台產險前董事長林博正雖有百億身家，但由於年邁、妻子過世等因素，再加上么子林明洋狀況頻頻，已面臨4個兒子分家產的處境。也因此，在二兒子的強勢主導下，林博正懷疑么兒欠下的鉅款債務為假，實則是串通他人意圖掏空家產，最終對林明洋及李姓富商提告詐欺與偽造文書，至於李姓富商也因不甘損失，反告林博正誣告，並持續循法律途徑追討這筆鉅額債款。

報導指出，親近林家的人士透露，林博正之所以對親子提告，是因為認為林明洋偽造自己的簽名，簽下切結書及承諾還款保證書等法律文件；然而《壹週刊》亦稱，林明洋拖欠該筆債務已近2年半，期間林博正早在去年1月就已與李姓富商簽下和解書，且在林明洋同年5月簽署的保證書中，都提及該和解書、承諾書與4張總額2.78億元的本票皆為林博正親自簽立，但林博正最終卻改口聲稱全數文件均為兒子偽造，讓全案實情更如霧裡看花，需待檢方進一步調查方可釐清。

曾任明台產險董事的林明洋，不僅與潘慧如傳過緋聞，也曾被週刊拍到與女星林熙蕾餐敘，但後來卻被週刊踢爆嗜賭成性，四處欠賭債，甚至變賣家中的珠寶抵債，他去年還因涉嫌侵占市價約4000多萬元的骨董而遭通緝，後來在機場通關時被當場認出，最終才狼狽到案。

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