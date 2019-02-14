小黃司機口吐白沫中邪？警方救護意外查獲槍枝

2019-02-14 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原分局田姓教官在豐原區圓環南路的合作金庫執行「加強重要節日安全維護工作」時，發現1輛計程車開閃黃燈，一路龜速行駛，造成車道阻塞，懷疑駕駛可能身體出狀況，上前關切，並呼叫警力支援協助開啟車門，發現駕駛疑似「中邪」，趕緊將蔡姓駕駛送醫，並在其車內意外查獲具有殺傷力的空氣槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送法辦。

警方表示，田姓教官於12日上午9點左右，在豐原區圓環南路的合作金庫進行守護金融機構勤務，發現小黃計程車狀況有異，將計程車攔下停在路邊，蔡姓司機（56歲）被攔下後，對於警方呼叫沒有意識反應，甚至口吐白沫，員警趕緊叫來救護車將他送往豐原醫院治療，但蔡男沒有外傷，也無吸毒等狀況，留院觀察後即被帶回派出所。

員警在找尋蔡男身份證資料時，則意外在小黃的駕駛座踏墊上發現其隨身包內擁有1把空氣槍，經初步進行槍枝鑑驗，為具有殺傷力的不法槍械。

蔡男到派出所後，精神恍惚，直說自己快被神明帶走了，對警方偵訊皆表示「不清楚」、「不知道」，也未交代空氣槍來源；家屬表示，蔡男有憂鬱症病史。警方最後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他函送。

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