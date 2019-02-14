謊稱長庚醫師治病 一查⋯竟是電子科系肄業密醫

2019-02-14 11:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕電子科系肄業的許姓男子曾到韓國診所當助手幫忙，回台竟假扮醫生賺黑心錢，因他為70多歲林姓老伯注射抗生素，引發敗血症醫療糾紛，衛生局接獲檢舉查出密醫，報請檢警逮捕，搜出30多種藥品，許男被聲押獲准，不知情賣藥給假醫生的藥局也遭波及，衛生局依法開罰。

檢警清查，目前已有5名病患指控，許男（54歲）也坦承密醫行為，檢警於去年11月間，自民生安全聯繫平台獲高雄市政府衛生局通報，疑有密醫在高市鼓山區違法執行醫療業務，由主任檢察官朱婉綺、吳韶芹指揮高市刑大、衛生局組成專案小組，前往新興區許男租屋處搜索。

專案人員當場扣得偽造之醫師證書、偽刻醫師章、聽診器、注射針筒、針頭、止血帶、棉花、紗布、醫師包等多項醫療用品、管制藥品，以及包括玻尿酸、抗生素、類固醇、肝劑等30餘種處方藥物，傳喚被告1人與證人2人，包括醫療糾紛的林姓父女。

經檢察官吳韶芹訊問後，發現未具醫師資格的許姓男子，除有偽刻醫師印章，委由他人偽造醫師證書、外科專科醫師證書之情形外，對外謊稱是長庚、聖功等知名醫學中心的合格醫師，向不知情之藥局負責藥師購得處方藥物30餘種，並自去年9月間起，多次在鼓山區租屋處違法替民眾看診、開立藥物及注射針劑，每次收取1000餘元至1萬5000餘元不等的診療、藥品費用。

據調查，許男原本在旅行社領隊，因為朋友的妹妹嫁給韓國醫生，他曾到該名醫生開業的診所幫忙，擔任助手工作，回台後再上網購得偽造的醫師執照，還打出到宅醫療噱頭，病患全然不知他竟是密醫，警方訊後，依偽造印章、偽造特種文書、詐欺取財及違反醫師法等罪嫌送辦，並以有逃亡、勾串證人及再犯之虞，向法院聲押獲准。

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