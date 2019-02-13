最高檢脫胎換骨 成立「訴訟組」26日揭牌

2019-02-13 23:53

〔記者吳政峰／台北報導〕「大法庭」將於7月上路，最高檢察署為了因應常態性的言詞辯論，特地召集檢察界菁英組成「訴訟組」，現確定組員共有6人，由主任詹麗麗擔任組長，預計26日揭牌，宣示最高檢將脫胎換骨上戰場，不再只處理書面的非常上訴案件；而大法庭運行的注意要點，司法院與最高法院則在緊鑼密鼓研擬中。

最高檢檢察官目前只有在死刑或有爭議的非常上訴案件才會蒞庭，未來大法庭實施後，規定「應」行言詞辯論，檢察官必須蒞庭，屆時生態丕變，衝擊不小。檢察總長江惠民為了讓訴訟程序更完備，決定成立訴訟組，從一審借調美國史丹福大學法學博士吳巡龍（26期）、德國慕尼黑大學法學博士黃則儒（51期）、美國哥倫比亞大學法學碩士陳瑞仁（23期）辦事，黃則儒還創下最資淺就到最高檢的紀錄。

訴訟組除了有詹、吳、黃、陳等四人，還有兩位最高檢檢察官朱富美及蔡瑞宗，目前設計「台聲蒞（聲請言詞辯論）」、「台上蒞（最高法院）」、「台非蒞（非常上訴）」、「台庭蒞（大法庭）」等多個案號，且採顯名制，即檢察官應具名，最特殊的是，以上這些案件書類採公開上網，以昭公信。

其實早在7、8年前就有聲浪要求最高檢蒞庭行言詞辯論，本次最高檢順應大法庭制度成立訴訟組，可望迫使最高法院公開開庭，讓整個訴訟更加透明。據悉，最高檢已有3件案子聲請開言詞辯論庭，分為銀行法、強制工作、前台北市議員謝明達貪汙無罪案，屆時法庭活動全程公開，讓判決越辯越明。

院方也在進行制度與硬體建置，司法行政廳與最高法院著手研擬大法庭注意事項，法庭設備則因剛拿到改善經費，預計2、3個月可完成更新，最遲將於6月底佈建完成。

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