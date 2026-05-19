蕭旭岑案 馬辦稱調查21日公布

國民黨副主席蕭旭岑被馬英九前總統指控於馬英九基金會執行長任內「違反財政紀律」。（資料照）

馬英九前總統指控國民黨副主席蕭旭岑於馬英九基金會執行長任內「違反財政紀律」，馬英九文教基金會昨聲明表示，馬英九已於十一日親自致電薛香川、尹啟銘、李德維等三人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請他們出席廿一日的董事會，增選新任董事成員；李德維並向馬英九承諾，將於廿一日董事會中提出調查結果。

李德維：聲明與事實有誤差

不過，李德維表示，馬辦的聲明與事實有誤差，是馬辦告訴他有董事將出席廿一日董事會，他才表明願意出席；不過事後他了解的情況，是沒有董事同意出席廿一日的董事會。「我對馬英九基金會的誠信已產生重大懷疑，讓我願意去開會的意願已經趨近於零了」。

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李德維說，廿一日就要提出調查報告不太可能，三人調查小組都另有行程，且還有要約談的人。三人小組的共識，是在完成調查報告後再召開董事會，昨天已由調查小組召集人薛香川向馬英九基金會代理執行長戴遐齡表達意見。

馬英九基金會聲明，有關基金會處理前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信等罪乙案，由於董事會於三月廿七日成立三人調查小組後，至今未能提出調查報告。馬於十一日親自致電薛香川、尹啟銘、李德維等三人，詢問調查進度，並邀請他們出席廿一日的董事會，增選新任董事成員。

聲明指出，薛、尹二人未接電話，只有三人小組指定的發言人李德維有接聽，並於通話中向馬英九承諾廿一日他將出席董事會，並通知其他二人一起出席，同時承諾將於廿一日董事會中提出調查結果。

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