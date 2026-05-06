搭史瓦帝尼國王專機返國 賴︰台灣人有權利走向世界

賴清德總統（右）向確保他順利往返的史瓦帝尼副總理札杜莉（中）表達感謝之意，盛讚她是航空版溫馨接送情的最佳女主角。（記者朱沛雄攝）

史國副總理札杜莉溫馨接送 賴讚最佳女主角

總統賴清德圓滿完成非洲友邦史瓦帝尼國是訪問任務，在史瓦帝尼副總理札杜莉陪同下，搭乘史國國王專機離開史瓦帝尼，於昨日上午平安返抵國門。賴在桃園機場談話中強調，「世界是大家的，台灣是世界的台灣人，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮」。

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總統賴清德二日突破中國封鎖，搭乘史瓦帝尼國王專機前往史國進行國是訪問，賴四日結束訪問行程，昨日上午搭乘該專返抵桃園機場，並在下機後發表談話。他表示，歷經八十四個小時，來回兩萬五千公里的飛行，圓滿完成這次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，他要代表台灣人民感謝史國國王恩史瓦帝三世、史國政府以及全國人民，謝謝他們真摯、溫暖和無比堅定的支持。賴也向陪同飛行、確保他和訪團順利往返的史瓦帝尼副總理札杜莉女士，表達最真摯的感謝，盛讚她是航空版溫馨接送情的最佳女主角。

國力展現並非讓人屈服 而是帶來幸福

賴清德表示，這次訪問，見證了台灣和史瓦帝尼在能源安全、產業投資、農業合作、智慧醫療、婦女權利及文化教育等領域交流的具體成果，這不僅是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動，中華民國台灣用行動證明，國力展現不在於讓別人屈服，而是為所有人帶來幸福。

賴清德說，國家元首之間的相互訪問，就像出門拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利。「這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志」，更突顯以規則為基礎的國際規範、確保全球安全穩定不受到任何破壞，已經是當今國際社會刻不容緩的關鍵議題。

賴也感謝國安、外交以及留守國內的政府團隊，讓這次外交任務圓滿達成，他也感謝所有協力的理念相近友盟，台灣會繼續努力，「台灣加油，天佑台灣」。

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