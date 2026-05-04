賴：期待台史攜手開拓非洲市場

賴總統聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報。（總統府提供）

正訪問史瓦帝尼的總統賴清德，當地時間三日表示，「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫，面對全球供應鏈重組、氣候變遷及人工智慧浪潮，台灣就是史瓦帝尼既可靠又具韌性的合作夥伴，期待台史攜手開拓非洲市場，共創更大經濟價值。

將在製造業等領域加強合作

賴在王家科技園區聽取海外投資開發公司及台灣世曦工程顧問公司針對「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報，隨後致詞指出，這兩項合作計畫，象徵攜手邁向更加燦爛繁榮的未來，感謝恩史瓦帝三世國王、史瓦帝尼政府及人民，對台灣的充分信任和全力支持。

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賴清德表示，「戰略儲油槽」代表因應風險與危機的能源安全與國家韌性；「台灣產業創新園區」代表面向未來的產業布局與發展希望。面對全球供應鏈的重組、氣候變遷的挑戰、人工智慧的浪潮，值得信賴的夥伴關係比以往都更加重要，台灣就是史瓦帝尼既可靠又具韌性的合作夥伴。

賴清德指出，史瓦帝尼是台灣在非洲的堅定盟友，也是台商前進非洲的重要門戶，期盼藉由「台灣產業創新園區」吸引更多台灣企業前往投資、帶動就業，讓更多在地企業融入全球供應鏈，提升史瓦帝尼的國家經濟韌性。未來，台史將在製造業、農業加工、數位轉型及人才培育等領域深化合作，促進產業升級與經濟多元發展，更希望攜手開拓非洲市場，共同創造更大的經濟價值。

賴清德強調，台灣需要世界，世界也需要台灣，台灣希望與史瓦帝尼攜手走進世界，將持續以「價值、韌性與科技」三大優勢，與史瓦帝尼及理念相近夥伴深化交流合作，打造更安全、值得信賴的供應鏈體系與夥伴關係。

除了戰略合作，賴清德這次出訪，特地依循史國傳統，準備牛隻致贈史國國王及王母，象徵台史邦誼深厚、生生不息；另有多項「台味大禮」，包括蘭嶼達悟族青年打造的拼板舟模型，另有泰雅染織披肩、台北一〇一疊疊杯、台東鹿野茶等。

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