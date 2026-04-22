政治獻金法高度透明 監委：境外勢力恐秋後算帳

監察院廉政委員會召集人趙永清昨舉行記者會指出，「政治獻金法」可能造成境外勢力針對特定捐贈企業進行「秋後算帳」。（記者廖振輝攝）

二〇二六年地方九合一大選年底將登場，部份公職選舉政治獻金專戶廿五日開跑，監委趙永清昨代表廉政委員會召開記者會指出，台灣「政治獻金法」等陽光法案所創造的高度透明成果，可能造成境外勢力針對特定捐贈企業進行「秋後算帳」，甚至導致獻金轉向「地下化」而背離立法意旨，此一現象值得社會審慎省思。

「政治獻金法」主管機關為內政部，監察院則是該法規定的「受理申報機關」，即執行查核、公告與裁罰違法行為的執行機關。

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監察院昨公布二〇二二年地方選舉政治獻金查核成果統計，趙永清指出，「政治獻金法」實施至今已廿二年，制度趨於成熟且不分黨派進行查核。然而，他觀察到高度透明化產生的副作用，例如媒體或網紅透過公開資料製作捐贈「排行榜」，導致企業因擔心被批評對參選人有「大小眼」之別，而對公開捐贈感到審慎、疑慮。

趙憂心表示，這種壓力可能導致企業未來在進行政治捐贈時不再要求開立收據，進而使獻金流向「地下化」，無法公開透明接受查證，這對推動透明化的初衷反而產生不利影響。

政治獻金陽光透明另一副作用在於「境外勢力」的介入。如中國片面將我國內政部長劉世芳列入所謂「台獨頑固份子」名單，並利用網路上皆可公開查詢到的資料，如劉親人多年前所捐贈的政治獻金，一面宣稱「展開調查」、一面傳散「劉世芳收紅錢」等謠言。

對此，趙永清指出，境外勢力會針對政治獻金的狀況，對捐贈給特定政黨或人士的企業進行監控，甚至公開聲明採取制裁行動或「秋後算帳」。他直言，台灣的陽光法案透明強度在全世界絕無僅有，但境外勢力「公開嗆聲」等干預是已經發生的現象，值得各界省思。

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