總預算案朝野達共識 21日邀卓揆報告後付委

立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商總預算案、軍購特別條例草案。（記者田裕華攝）

民進黨團：軍警待遇修法 改由政院提相應版本

今年度中央政府總預算案自行政院去年八月送至立法院後，因藍白立委不滿未編列提高軍警消待遇相關預算，史無前例拖延逾兩百天仍未能審議。立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，在民進黨團拋出未來改由政院提出軍警待遇修法的提議後，朝野黨團終於同意於廿一日邀請行政院長卓榮泰報告總預算編製經過並備質詢，詢答完畢後即交付審查。

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卓揆：延宕230天了 盼立法院儘速審查

卓揆回應表示，應該在去年九月開始審查的今年度中央政府總預算，在延宕二三〇天後，終於看見新局。他感到欣慰，也期盼立法院能儘速審查通過總預算，讓人民看見，不分朝野都願意共同努力，讓國家可以大步向前進。

藍白兩黨團認為，總預算卡關主因是軍人替代率調整、警察退休條例沒有涵蓋在總預算中，民進黨團總召蔡其昌說，行政院、總統賴清德都同意要讓軍人待遇更好，但憲法規定立院不得替政院增加預算。他具體建議採取不違憲方式，先由立法院就此做成決議，再促請行政院提出相應版本，朝野各退一步討論、調整。

對於民進黨團的提議，韓國瑜主動詢及藍白意見。國民黨團總召傅崐萁鬆口表示，韓院長既已出面，各政黨盡可能協調，讓國家預算能執行。民眾黨團總召陳清龍則質疑，行政院沒派人來協商；蔡其昌說，若對所提解方有所疑義，他可在會後請行政院代表致電確認。

卓榮泰稍後也說，行政院將依憲法所賦予權責，研議修訂「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關規範，展現政府持續提升軍公教及警消人員權益的決心。

718億新興計畫先執行 獲擔保不會刪凍

另就行政院主計總處主計長陳淑姿提及，立院先行通過的七一八億元新興計畫仍具高度不確定性，政院若先行動支，會顧慮相關預算審議時是否有刪減。蔡其昌也提出解方說，若總預算案能夠付委，民進黨團將提出決議案，行政院未來動支七一八億元新興計畫預算時，立法院審查保證不會刪凍。

經朝野短暫閉門商議後，韓國瑜宣布協商結論，各黨團同意定於四月廿一日邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告中央政府總預算案並備質詢，且含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議，民眾黨團撤回總預算案復議案。

韓國瑜續指，各黨團同意今年度總預算案付委事宜，為求行政立法互動和諧，行政院應於一一五年度總預算案付委後半年內，提出有關「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」之相關修正案及其他有關軍公教保障措施，以展現回應立法保障軍公教權益之意旨。

針對立法院日前通過同意先行動支總預算案中的卅八項新興計畫。韓國瑜表示，行政院應立刻先行執行，立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，並免予凍結。

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