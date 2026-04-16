李貞秀︰黃國昌、陳智菡歧視中配

遭民眾黨開除黨籍的李貞秀，昨回立法院中興大樓辦公室收拾物品。（記者塗建榮攝）

民眾黨中評會日前開除前中配立委李貞秀黨籍，黨內政治風暴卻愈演愈烈。為反擊黨中央指控，李連兩天連上節目爆猛料，昨更警告黨主席黃國昌別「食人夠夠」，更嗆立院黨團主任陳智菡「內鬥內行」、是「高薪蛀蟲」，痛批兩人自始就歧視、看不起中配。

中選會公告 許忠信遞補不分區立委

民眾黨中評會十三日開除中配李貞秀黨籍，中選會昨天上午收到立法院註銷名籍公函後，下午即在官網公告，民眾黨不分區立委遞補當選人為成大法律系教授許忠信。

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李貞秀昨一身高檔行頭赴立院辦公室，「離院」穿搭如就職時般吸睛。她受訪續嗆，黃國昌身為民眾黨主席，虧待願意相忍為黨、放棄權力、更不訴諸法律的立委，她絕不容許黃汙衊她人格，警告黃不能「食人夠夠」（台語，意指欺人太甚），更稱「若換作其他人或是陸配，沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。針對中評委陳宥丞勸她別當「恐怖情人」，李反批陳應去規勸黃。

李要求中評會 公開完整會議過程

提及七日的私下會議，李強調當時有在會議紀錄簽名、並手寫加註「我不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢」，但這些紀錄卻不見於十三日中評會上的文件，要求中評會盡快公開會議完整過程。

對陳智菡反駁她「私自向媒體放話五千萬元」指控，李昨於「中午鏡來講」節目表示，儘管陳不承認說過五千萬元、但她會放話卻是事實。李解釋，她過去三年為了參選立委都沒工作，競選、跑行程的上千萬花費都出自她的「老本」，反觀陳在黨內鬥所有人還能領高薪，就是「蛀蟲」。

對於曾在黃國昌辦公室實習，李貞秀在另一節目「狠狠抖內幕」爆料，直言從頭到尾就只是跟著黃進出「立法院」，完全沒有進他辦公室，甚至抖出上月在內政委員會被陳智菡上台咬耳朵「是預謀好的」，害自己被外界質疑「是沒料的不適任立委」。

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