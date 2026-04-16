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    首頁 > 政治

    惠台十政策 民進黨批盧秀燕糖衣毒藥分不清

    2026/04/16 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨中市議員林德宇（左）、曾威（右）昨天在市議會對市長盧秀燕在第一時間講「民進黨政府要勇於回應中國大陸的善意」說法提出質疑，痛批盧秀燕搞不清楚中共的惠台是善意？還是糖衣毒藥？（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議員林德宇（左）、曾威（右）昨天在市議會對市長盧秀燕在第一時間講「民進黨政府要勇於回應中國大陸的善意」說法提出質疑，痛批盧秀燕搞不清楚中共的惠台是善意？還是糖衣毒藥？（記者蘇金鳳攝）

    國民黨黨主席鄭麗文至中國訪問返國後，中共就發表惠台十大政策，民進黨中市議員林德宇、曾威昨天在市議會對市長盧秀燕在第一時間講「民進黨政府要勇於回應中國大陸的善意」說法提出質疑，痛批盧秀燕搞不清楚中共的惠台是善意？還是糖衣毒藥？過去中國對台農產品片面開放都是「養套殺」，要盧秀燕不要和鄭麗文唱和；對此，市府不回應。

    農產品片面開放都是「養套殺」

    林德宇、曾威昨天在市議會表示，國民黨主席鄭麗文近日至中國與中共總書記習近平見面，質疑鄭麗文不具公職、不具官方身分訪中，在她回台灣的前夕，中國發布了所謂「惠台」十項措施。

    盧被質疑跟習近平唱和 市府不回應

    林德宇質疑，盧秀燕竟在第一時間說「民進黨政府要勇於回應中國大陸的善意」，但中共所謂惠台的措施，到底是善意？還是糖衣毒藥？外界都還分不清，而且中國企圖以商逼政，把經貿的片面讓利當成武器、當成工具，要邊緣化我中央政府，是惠台，還是擾台？盧秀燕不明就理，還在跟中國共產黨總書記習近平唱和。

    林德宇強調，過去中共對台作法，如農產品片面的開放，都是養套殺，等台灣人產生了一定的依賴，就片面用各種不具科學性的理由說斷就斷，這難道是台灣人想要的？盧秀燕應該要清楚，雙方任何包括談判、協商，是要公權力對公權力，不可遶過公權力，而鄭麗文就是跟中國的共產黨進行政黨對政黨對談。

    他更不滿的痛批盧秀燕還稱「民進黨政府」，民進黨政府是怎樣？中央地方不一樣嗎？難道台中市政府是國民黨的嗎？

    林德宇強調，盧秀燕是有心要角逐大位，不要去美國見了美方人士，回來卻講一套做一套，而鄭麗文去中國，也在幫唱和，呼籲盧秀燕不要輕易當中國對台養套殺經濟武器攻擊的幫兇。

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